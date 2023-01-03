Объемы поставок сырой нефти из России в конце 2022 года упали до минимума, - Bloomberg
Российские поставки сырой нефти упали до самого низкого уровня за 2022 год в течение последних четырех недель года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, санкции Запада ограничивают экспорт РФ в ответ на ее вторжение в Украину. Средние грузы за последние четыре недели года упали на 600 тысяч баррелей в день.
Общие морские перевозки российской нефти снизились на 117 тысяч баррелей в день - до 2,615 млн баррелей в среднем за четыре недели. И такие показатели оказались самыми низкими за год.
"Поставки в Европу почти полностью прекратились. Грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, тоже сократились", - подчеркивает Bloomberg.
По словам экспертов, поступление средств в военную казну Кремля сократилось на фоне объединения санкций G7 и Евросоюза, нацеленных на наказание РФ за вторжение в Украину.
"Вероятно, значительную роль в нарушении потоков из черноморских и тихоокеанских портов в прошлом месяце также сыграли штормы, но нехватка судов для перевозки грузов на большие расстояния, необходимые после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти из России, также повлияла", - отмечают эксперты издания.
Bloomberg отмечает, что эмбарго ЕС привело к значительно более длительным рейсам для грузов: сейчас путешествие занимает в среднем 31 день из балтийских портов РФ в Индию по сравнению с семью днями из тех же терминалов в Роттердам.
"Это оказывает дополнительное давление на без того сокращенный флот судов, владельцы которых готовы перевозить российские грузы. Страна все больше зависит от собственных судов и так называемого "теневого флота", состоящего, как правило, из старых судов, принадлежащих небольшим, часто неизвестным компаниям, которые появились в последние месяцы", - объясняет издание.
РБК-Украина сообщало, что цены на нефть во вторник, 3 января, упали с самого высокого уровня через месяц после того, как экономические данные из Китая испортили настроения участников рынка, а глава Международного валютного фонда предупредила о достаточно сложном 2023 году.
Напомним, что Россия стремилась компенсировать в 2023 году уменьшение объемов переработки нефти в результате эмбарго ЕС путем увеличения экспорта сырой нефти.
Кроме того, мы писали, что существенные ограничения импорта российской нефти в Евросоюз болезненно ударили по нефтяным доходам России. Снабжение российской нефти морским транспортом обрушилось в первую полную неделю действия санкций G7 и ЕС, направленных против доходов РФ от продажи нефти.
Напомним, 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза по импорту морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Однако ограничение пока не распространяется на топливо, поставляемое нефтепроводом "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию.
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