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Обсяг генерації в Україні після опалювального сезону суттєво не зросте, - ДТЕК

Фото: енергетики роблять все можливе, аби заживлити енергооб'єкти якомога швидше (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Закінчення опалювального сезону не призведе до суттєвого поліпшення ситуації з відключеннями електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Сахарука, обсяг генерації в Україні навесні принципово не зросте, тим паче, що пройдено, так би мовити, "екватор" опалювального сезону і попереду ще приблизно 90 днів мінливої погоди.

"Я, чесно кажучи, не думаю, що ситуація принципово поліпшиться, оскільки, з одного боку, буде зменшення споживання, тому що стане тепліше, але, з іншого боку, почнуться планові ремонтні роботи, які взимку не робляться. І це значить, що принципово обсяг генерації в Україні не збільшиться", - зазначив представник ДТЕК.

Він зауважив, що відновлювати енергетичну інфраструктуру після кожного обстрілу стає дедалі складніше.

"Тому чекати, що прийде квітень і все буде на 100% гарно, не можна. Ми ж розуміємо, що після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об'єкти енергетики, бо вони стають дедалі вразливішими", - наголосив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що внаслідок останніх обстрілів постраждало саме обладнання, яке видає енергію в мережу.

"Наразі ми здійснюємо перший огляд того, що сталося, плануємо ремонтні роботи, але, на жаль, не все можливо відновити, дещо потрібно буде відбудовувати заново", - уточнив Сахарук.

Він розповів, що від західних партнерів вже надходить енергетичне обладнання, яке встановлюється, але потрібен час.

"Проте енергетики відновлюють те, що окупанти знову і знову обстрілюють, тобто вони цілять по вже відновлюваних об'єктах, тому говорити про 100% стабілізацію поки неможливо", - запевнив Сахарук.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації через масовану атаку РФ по Україні 14 січня. Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 14 січня внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим.

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