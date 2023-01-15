Объем генерации в Украине после отопительного сезона существенно не возрастет, - ДТЭК

По словам Сахарука, объем генерации в Украине весной принципиально не возрастет, тем более что пройден, так сказать, "экватор" отопительного сезона и впереди еще примерно 90 дней переменчивой погоды.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится, поскольку, с одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что станет теплее, но, с другой стороны, начнутся плановые ремонтные работы, которые зимой не производятся. И это значит, что принципиально объем генерации в Украине не возрастет", - отметил представитель ДТЭК.

Он заметил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждого обстрела становится все сложнее.

"Поэтому ждать, что придет апрель и все будет на 100% хорошо, нельзя. Мы же понимаем, что после каждого обстрела все труднее и труднее восстанавливать объекты энергетики, потому что они становятся все более уязвимыми", - подчеркнул Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что в результате последних обстрелов пострадало именно оборудование, которое выдает энергию в сеть.

"Сейчас мы осуществляем первый осмотр случившегося, планируем ремонтные работы, но, к сожалению, не все возможно восстановить, кое-что нужно будет восстанавливать заново", - уточнил Сахарук.

Он рассказал, что от западных партнеров уже поступает энергетическое оборудование, которое устанавливается, но нужно время.

"Однако энергетики восстанавливают то, что оккупанты снова и снова обстреливают, то есть они целят по уже восстановленным объектам, поэтому говорить о 100% стабилизации пока невозможно", - заверил Сахарук.