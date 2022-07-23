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Обсуждают распад РФ. Российские оппозиционеры организовали форум в Праге

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Прага, Суббота 23 июля 2022 16:59
Обсуждают распад РФ. Российские оппозиционеры организовали форум в Праге Фото: российские оппозиционеры организовали антиимпериалистический форум в Праге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вчера, 22 июля, в Праге стартовал "Форум свободных народов России". На нем эксперты со всего мира обсуждают распад РФ на 19 отдельных республик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс форума.

Главной темой мероприятия стало свержение авторитарного режима президента РФ Владимира Путина и распад России на ряд независимых демократических стран, которые будут связаны добровольным договором. Обязательным условием является полная демилитаризация новосозданных государств, в том числе отказ от ядерного оружия.

"Пока сохраняется "единая Россия" - она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, какой бы "либерал" не пришел к власти в московском Кремле", - подчеркивают организаторы форума.

При этом в мероприятии примут участие российские, украинские и западные эксперты. Они планируют разработать подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств России.

По мнению организаторов форума, Россию необходимо разделить на 19 независимых республик. Они создали соответствующую карту.

Обсуждают распад РФ. Российские оппозиционеры организовали форум в ПрагеКарта возможных новых государств на территории РФ (freenationsrf.org)

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи. РФ распадется на разные страны.

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