Обговорюють розпад РФ. Російські опозиціонери організували форум у Празі

Вчора, 22 липня, в Празі стартував "Форум вільних народів Росії". На ньому експерти з усього світу обговорюють розпад РФ на 19 окремих республік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс форуму .

Головною темою заходу стало повалення авторитарного режиму президента РФ Володимира Путіна і розпад Росії на низку незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані добровільним договором. Обов'язковою умовою є повна демілітаризація новостворених держав, у тому числі відмова від ядерної зброї.

"Поки зберігається "єдина Росія" - вона буде неминуче перетворюватися на агресивну імперію, який би "ліберал" не прийшов до влади в московському Кремлі", - підкреслюють організатори форуму.

При цьому в заході візьмуть участь російські, українські та західні експерти. Вони планують розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів пост-путінських незалежних держав Росії.

На думку організаторів форуму, Росію необхідно розділити на 19 незалежних республік. Вони створили відповідну карту.

Карта можливих нових держав на території РФ (freenationsrf.org)