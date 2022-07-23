Обговорюють розпад РФ. Російські опозиціонери організували форум у Празі
Вчора, 22 липня, в Празі стартував "Форум вільних народів Росії". На ньому експерти з усього світу обговорюють розпад РФ на 19 окремих республік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс форуму.
Головною темою заходу стало повалення авторитарного режиму президента РФ Володимира Путіна і розпад Росії на низку незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані добровільним договором. Обов'язковою умовою є повна демілітаризація новостворених держав, у тому числі відмова від ядерної зброї.
"Поки зберігається "єдина Росія" - вона буде неминуче перетворюватися на агресивну імперію, який би "ліберал" не прийшов до влади в московському Кремлі", - підкреслюють організатори форуму.
При цьому в заході візьмуть участь російські, українські та західні експерти. Вони планують розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів пост-путінських незалежних держав Росії.
На думку організаторів форуму, Росію необхідно розділити на 19 незалежних республік. Вони створили відповідну карту.
Карта можливих нових держав на території РФ (freenationsrf.org)
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. РФ розпадеться на різні країни.
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