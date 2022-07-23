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Обговорюють розпад РФ. Російські опозиціонери організували форум у Празі

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Прага, Субота 23 липня 2022 16:59
Обговорюють розпад РФ. Російські опозиціонери організували форум у Празі Фото: російські опозиціонери організували антиімперіалістичний форум у Празі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вчора, 22 липня, в Празі стартував "Форум вільних народів Росії". На ньому експерти з усього світу обговорюють розпад РФ на 19 окремих республік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс форуму.

Головною темою заходу стало повалення авторитарного режиму президента РФ Володимира Путіна і розпад Росії на низку незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані добровільним договором. Обов'язковою умовою є повна демілітаризація новостворених держав, у тому числі відмова від ядерної зброї.

"Поки зберігається "єдина Росія" - вона буде неминуче перетворюватися на агресивну імперію, який би "ліберал" не прийшов до влади в московському Кремлі", - підкреслюють організатори форуму.

При цьому в заході візьмуть участь російські, українські та західні експерти. Вони планують розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів пост-путінських незалежних держав Росії.

На думку організаторів форуму, Росію необхідно розділити на 19 незалежних республік. Вони створили відповідну карту.

Обговорюють розпад РФ. Російські опозиціонери організували форум у ПразіКарта можливих нових держав на території РФ (freenationsrf.org)

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. РФ розпадеться на різні країни.

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