ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обсудят поддержку Украины и вступление в НАТО. Байден встретится с лидерами Финляндии и Швеции

Новина українською →
США, Вторник 17 мая 2022 16:28
Обсудят поддержку Украины и вступление в НАТО. Байден встретится с лидерами Финляндии и Швеции Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду 18 мая президент США Джо Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии. Темой для встречи станет подача заявок о вступлении в НАТО и помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Джо Байден примет премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

"Президент США, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё также обсудят "европейскую безопасность, а также укрепление нашего тесного партнерства по ряду глобальных вопросов и поддержку Украины", - сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая, а Швеция рассматривает возможность сделать это уже 17 мая.

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.

Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Джозеф Байден Финляндия
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы