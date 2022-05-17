Обсудят поддержку Украины и вступление в НАТО. Байден встретится с лидерами Финляндии и Швеции
В среду 18 мая президент США Джо Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии. Темой для встречи станет подача заявок о вступлении в НАТО и помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Джо Байден примет премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.
"Президент США, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё также обсудят "европейскую безопасность, а также укрепление нашего тесного партнерства по ряду глобальных вопросов и поддержку Украины", - сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Напомним, Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая, а Швеция рассматривает возможность сделать это уже 17 мая.
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.
Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.