Обсудят поддержку Украины и вступление в НАТО. Байден встретится с лидерами Финляндии и Швеции

В среду 18 мая президент США Джо Байден встретится с лидерами Швеции и Финляндии. Темой для встречи станет подача заявок о вступлении в НАТО и помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

"Президент США, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё также обсудят "европейскую безопасность, а также укрепление нашего тесного партнерства по ряду глобальных вопросов и поддержку Украины", - сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден примет премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

Напомним, Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая, а Швеция рассматривает возможность сделать это уже 17 мая.

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.

Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.