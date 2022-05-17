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Обговорять підтримку України та вступ до НАТО. Байден зустрінеться з лідерами Фінляндії та Швеції

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США, Вівторок 17 травня 2022 16:28
Обговорять підтримку України та вступ до НАТО. Байден зустрінеться з лідерами Фінляндії та Швеції Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 18 травня, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії. Темою для зустрічі стане подання заявок про вступ до НАТО та доппомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Джо Байден прийме прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нііністьо в Білому домі.

"Президент США, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон і президент Фінляндії Саулі Нііністьо також обговорять "європейську безпеку, а також зміцнення нашого тісного партнерства з низки глобальних питань і підтримку України", - повідомила речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, що Фінляндія має намір подати заявку на членство в НАТО вже 18 травня, а Швеція розглядає можливість зробити це вже 17 травня.

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. За таке рішення фінські парламентарі проголосували майже одноголосно.

За даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подання заявки.

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