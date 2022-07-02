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Обсудить войну и помощь. Министр обороны Чехии приехала в Украину

Новина українською →
Львов, Суббота 02 июля 2022 21:20
Обсудить войну и помощь. Министр обороны Чехии приехала в Украину Фото: Анна Маляр и Яна Чернохова (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Артем Горовенко

Министр обороны Чехии Яна Чернохова приехала с рабочим визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, Чернохову встретили во Львове.

"У нас прошла очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине. Напомню, что Чехия является одним из европейских государств, последовательно поддерживающим Украину в противодействии военной агрессии против РФ", - отметила Маляр.

Сама Чернохова в Twitter добавила, что посетила еще и Зборов в Тернопольской области.

"Я возвращаюсь из Украины, из Зборова, где 105 лет назад легионеры завоевали признание. Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака Путина стала для меня дополнительным поводом не только воздать должное нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов!", - отметила она.

Отметим, речь идет о почтении погибших в Зборовском сражении в 1917 году между российской и австро-венгерской армиями.

Напомним, ранее Чернохова анонсировала предоставление Украине до 30 млн долларов военной помощи.

Также в мае она говорила о планах поставить танки для Украины.

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