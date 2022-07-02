Обговорити війну і допомогу. Міністр оборони Чехії приїхала до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, Чернохову зустріли у Львові.

"У нас пройшла дуже тепла зустріч. Звичайно, говорили про війну і допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти РФ", - зазначила Маляр.

Сама Чернохова в Twitter додала, що відвідала ще й Зборов у Тернопільській області.

"Я повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери завоювали визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварська атака Путіна стала для мене додатковим приводом не тільки віддати належне нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців проти окупантів!",- зазначила вона.

Vracím se z Ukrajiny, ze Zborova, kde si před 105 lety legionáři vybojovali uznání. Oslavit zde toto výročí jsem měla v plánu už před válkou. Putinův barbarský útok byl důvod navíc, abych nejen vzdala hold našim hrdinům, ale i symbolicky podpořila boj Ukrajinců proti okupantům! pic.twitter.com/AcA0xfNFeN — Jana Černochová (@jana_cernochova) July 2, 2022

Зазначимо, йдеться про вшанування загиблих у Зборівській битві 1917 року між російською та австро-угорською арміями.