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Обговорити війну і допомогу. Міністр оборони Чехії приїхала до України

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Львів, Субота 02 липня 2022 21:20
Обговорити війну і допомогу. Міністр оборони Чехії приїхала до України Фото: Ганна Маляр і Яна Чернохова (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Артем Горовенко

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова приїхала з робочим візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словами, Чернохову зустріли у Львові.

"У нас пройшла дуже тепла зустріч. Звичайно, говорили про війну і допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти РФ", - зазначила Маляр.

Сама Чернохова в Twitter додала, що відвідала ще й Зборов у Тернопільській області.

"Я повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери завоювали визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварська атака Путіна стала для мене додатковим приводом не тільки віддати належне нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців проти окупантів!",- зазначила вона.

Зазначимо, йдеться про вшанування загиблих у Зборівській битві 1917 року між російською та австро-угорською арміями.

Нагадаємо, раніше Чернохова анонсувала надання Україні до 30 млн доларів військової допомоги.

Також у травні вона говорила про плани поставити танки для України.

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