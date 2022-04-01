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Обсудили экономическую поддержку и движение Украины к ЕС, - Зеленский о беседе с главой Евросовета

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. На этой встрече он обсудил не только финансовую поддержку, но и продвижение Украины к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Предметно обсудили с Шарлем Мишелем экономическую поддержку Украины, финансирование приоритетных проектов. Динамику нашего движения к полноправному членству в ЕС", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что именно сейчас Украина нуждается в большей поддержке от западных партнеров, когда российские военные сосредотачивают дополнительные силы на отдельных направлениях.

Напомним, Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. Президент заявил, что "дипломатический фронт" не менее важный, чем боевые действия на территории Украины.

Ранее Зеленский провел часовую беседу с Байденом о помощи США и ужесточении санкций против России.

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