Обстрілюють з самого ранку. В Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Як розповів Лисак, ворог обстрілює район з ранку до вечора з артилерії, "Градів" та дронами-камікадзе. Загалом було зафіксовано більше 20 атак.

Найбільше постраждав Нікополь. Внаслідок ударів у місті:

двоє загиблих;

восьмеро постраждалих, серед яких дівчата 15 та 16 років. Наразі неповнолітні перебувають в стані середньої тяжкості.

Також через удари були пошкоджені:

8 багатоповерхівок;

25 приватних будинків;

16 господарських споруд;

теплиці;

30 сонячних панелей;

лінії електропередач;

газогони.

Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також були понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазин, десятки автомобілів та службовий транспорт рятувальників й "швидка".

Ситуація в Нікополі

Російські терористи регулярно завдають ударів по Нікополю через його близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Зранку терористи завдали удару по місту внаслідок чого загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Також було відомо про двох поранених - 39 й 67 річних чоловіків.