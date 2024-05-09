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Обстрілюють з самого ранку. В Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих

Четвер 09 травня 2024 19:00
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Обстрілюють з самого ранку. В Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 травня, російські терористи протягом дня обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ударів двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Як розповів Лисак, ворог обстрілює район з ранку до вечора з артилерії, "Градів" та дронами-камікадзе. Загалом було зафіксовано більше 20 атак.

Найбільше постраждав Нікополь. Внаслідок ударів у місті:

  • двоє загиблих;
  • восьмеро постраждалих, серед яких дівчата 15 та 16 років. Наразі неповнолітні перебувають в стані середньої тяжкості.

Також через удари були пошкоджені:

  • 8 багатоповерхівок;
  • 25 приватних будинків;
  • 16 господарських споруд;
  • теплиці;
  • 30 сонячних панелей;
  • лінії електропередач;
  • газогони.

Фото: в Нікополі від ударів загинули двоє людей, багато постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також були понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазин, десятки автомобілів та службовий транспорт рятувальників й "швидка".

Ситуація в Нікополі

Російські терористи регулярно завдають ударів по Нікополю через його близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Зранку терористи завдали удару по місту внаслідок чого загинули 62-річний чоловік та 65-річна жінка. Також було відомо про двох поранених - 39 й 67 річних чоловіків.

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