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Обстреливают с самого утра. В Никополе от ударов погибли два человека, много пострадавших

Четверг 09 мая 2024 19:00
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Обстреливают с самого утра. В Никополе от ударов погибли два человека, много пострадавших Фото: в Никополе от ударов погибли два человека, многие пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 мая, российские террористы в течение дня обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. В результате ударов два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Как рассказал Лысак, враг обстреливает район с утра до вечера из артиллерии, "Градов" и дронами-камикадзе. Всего было зафиксировано более 20 атак.

Больше всего пострадал Никополь. В результате ударов в городе:

  • двое погибших;
  • восемь пострадавших, среди которых девушки 15 и 16 лет. Сейчас несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести.

Также из-за ударов были повреждены:

  • 8 многоэтажек;
  • 25 частных домов;
  • 16 хозяйственных построек;
  • теплицы;
  • 30 солнечных панелей;
  • линии электропередач;
  • газопроводы.

Фото: в Никополе от ударов погибли два человека, многие пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также были изувечены садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазин, десятки автомобилей и служебный транспорт спасателей и "скорая".

Ситуация в Никополе

Российские террористы регулярно наносят удары по Никополю из-за его близости к временно оккупированному Энергодару Запорожской области.

Утром террористы нанесли удар по городу в результате чего погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Также было известно о двух раненых - 39 и 67 летних мужчин.

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Никополь
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