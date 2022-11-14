ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстрілював цивільних у Маріуполі. Танкіста російської армії засудили до 12 років тюрми

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 09:46
Обстрілював цивільних у Маріуполі. Танкіста російської армії засудили до 12 років тюрми Фото: танкіста російської армії засудили до 12 років тюрми (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд призначив бойовику терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ" покарання у вигляді 12 років позбавлення волі через обстріл житлових багатоповерхівок у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідство встановило, що оператор-навідник танку Т72 здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Окупанта схопили у кінці квітня неподалік села Рівнопіль у Донецькій області. Тоді українські військові підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

У ході слідчих дій встановлено, що танкіст має "довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях так званого "ДНР":

  • приєднався до терористів ще у 2014 році;
  • воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти ДНР" на посаді кулеметника;
  • був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";
  • перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "Народної міліції "ДНР";
  • на початку повномасштабного вторгнення Росії офіційно приєднався до 8 армії загарбників як оператор-навідник танку Т72.

Так, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, раніше ще п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" засудили до позбавлення волі. Четверо із них отримали по 13 років тюрми, ще один - 10.

Окрім того, у Рівненській області затримали російського агента, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Маріуполь ДНР Війна Росії проти України
NEWS
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні