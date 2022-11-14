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Обстреливал гражданских в Мариуполе. Танкиста российской армии приговорили к 12 годам тюрьмы

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Понедельник 14 ноября 2022 09:46
Обстреливал гражданских в Мариуполе. Танкиста российской армии приговорили к 12 годам тюрьмы Фото: танкиста российской армии приговорили к 12 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд назначил боевику террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил" наказание в виде 12 лет лишения свободы из-за обстрела жилых многоэтажек в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие установило, что оператор-наводчик танка Т72 произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

Оккупанта схватили в конце апреля возле села Ровнополь в Донецкой области. Тогда украинские военные подбилиего танк, а раненого боевика взяли в плен.

В ходе следственных действий установлено, что у танкиста "длинная карьера" в террористических группировках так называемого "ДНР":

  • присоединился к террористам еще в 2014 году;
  • воевал в "5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты ДНР" в должности пулеметчика;
  • был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";
  • находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты "Народной милиции "ДНР";
  • в начале полномасштабного вторжения России официально присоединился к 8 армии захватчиков как оператор-наводчик танка Т72.

Так, на основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, ранее еще пятеро участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" приговорили к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.

Кроме того, в Ровенской области задержали российского агента, передавшего оккупантам данные о военнослужащих региона.

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