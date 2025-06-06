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Обстрілювали протягом години. Стало відомо, чим окупанти вдарили по Харкову

Харків, П'ятниця 06 червня 2025 21:44
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Обстрілювали протягом години. Стало відомо, чим окупанти вдарили по Харкову Ілюстративне фото: у Харкові були "прильоти" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 червня, ввечері протягом години били по Харкову. Вони застосовували авіабомби та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

Синєгубов нагадав, що метою ворога став Київський район міста.

"Попередньо, протягом години армія РФ вдарила по місту ракетою, 2 КАБами і РСЗВ "Торнадо-С", - додав він.

При цьому інформація про постраждалих не надходила.

Удари по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, ввечері мер Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Під атакою перебувала промзона в Київському районі.

Після цього Терехов розповів, що в Київському районі зафіксували "прильоти" ракет.

До слова, окупанти сьогодні, 6 червня, вночі також завдали масованого удару по Україні.

Станом на зараз відомо, що постраждали 80 осіб. При цьому чотири мирних українці загинули.

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