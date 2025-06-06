Росіяни після КАБів атакували Харків ракетами: у місті лунають вибухи

У Харкові ввечері 6 червня знову лунають вибухи. Після ударів КАБами росіяни атакували місто ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Наслідки атаки уточнюються.

За словами Синєгубова, попередньо, "прильоти" ворожих ракет зафіксовано у Київському районі Харкова.

"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - повідомив Терехов.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні ввечері, 6 квітня, атакували Харків.керованими авіабомбами. "Прильоти" зафіксували в промзоні Київському районі міста.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що інформації про постраждалих наразі немає.

Також вчора, 5 червня, росіяни вдарили по Харкову ракетою та безпілотниками. Велика кількість мирних жителів постраждала. Серед них - дві дівчинки 13 років, а також дівчинка 9 років і хлопчик 7 років.

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