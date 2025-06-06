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Обстреливали в течение часа. Стало известно, чем оккупанты ударили по Харькову

Харьков, Пятница 06 июня 2025 21:44
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Обстреливали в течение часа. Стало известно, чем оккупанты ударили по Харькову Иллюстративное фото: в Харькове были "прилеты" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 июня, вечером в течение часа били по Харькову. Они применяли авиабомбы и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Синегубов напомнил, что целью врага стал Киевский район города.

"Предварительно, в течение часа армия РФ ударила по городу ракетой, 2 КАБами и РСЗО "Торнадо-С", - добавил он.

При этом информация о пострадавших не поступала.

Удары по Харькову

Напомним, сегодня, 6 июня, вечером мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Под атакой находилась промзона в Киевском районе.

После этого Терехов рассказал, что в Киевском районе зафиксировали "прилеты" ракет.

К слову, оккупанты сегодня, 6 июня, ночью также нанесли массированный удар по Украине.

По состоянию на сейчас известно, что пострадали 80 человек. При этом четыре мирных украинца погибли.

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Харьков Война в Украине Ракетный удар
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