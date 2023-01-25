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Обстрілювали Бахмут та отримали у відповідь. ЗСУ накрили позицію окупантів (відео)

Фото: ЗСУ накрили позицію окупантів, які обстрілювали Бахмут (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові накрили вогнем позицію ворога, з якою росіяни обстрілювали Бахмут (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Днями прикордонники-аеророзвідники вистежили російський танк, який ховався за лісосмугою та обстрілював Бахмут. Координати ворожої техніки передали командуванню Сил оборони.

"Побратими з ЗСУ завдали точного артилерійського удару і знищили танк окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранішена Бахмутському напрямку прикордонники знищили 8 окупантів, ще 13 поранили. Російські війська намагалися атакувати опорний пункт ДПСУ у цьому районі, але невдало.

Також прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут.

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