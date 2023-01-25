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Обстреливали Бахмут и получили в ответ. ВСУ накрыли позицию оккупантов (видео)

Фото: ВСУ накрыли позицию оккупантов, которые обстреливали Бахмут (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные накрыли огнем позицию врага, с которой россияне обстреливали Бахмут (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

На днях пограничники-аэроразведчики выследили российский танк, который скрывался за лесополосой и обстреливал Бахмут. Координаты вражеской техники были передали командованию Сил обороны.

"Собратья из ВСУ нанесли точный артиллерийский удар и уничтожили танк оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Бахмутском направлении пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 13 ранили. Российские войска пытались атаковать опорный пункт ГПСУ в этом районе, но неудачно.

Также пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут.

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