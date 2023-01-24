Біля Бахмута прикордонники розбили окупантів, поки ті збиралися в атаку: подробиці бою

Фото: біля Бахмута прикордонники розбили окупантів, поки ті збиралися в атаку (GettyImages)

На Бахмутському напрямку прикордонники знищили 8 окупантів, ще 13 поранили. Російські війська намагались атакувати опорний пункт ДПСУ в цьому районі, але невдало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.