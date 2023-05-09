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Обстріляли лікарню в Тростянці: російських танкістів засудили до 11 років тюрми

Фото: роосійських танкістів, які обстріляли лікарню в Тростянці, засудили до 11 років тюрми (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд заочно засудив до 11 років позбавлення волі двох російських військових, які прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

ДБР встановило, що під час тимчасової окупації частини Сумської області, 18 березня 2022 року, росіяни з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

Наказ обстріляти лікарню віддав молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку.

Повідомляється, що молодший сержант, під’їхавши до лікарні, віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом. Під атакою опинилися медичні працівники і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент обстрілу лікарні одна з породіль народжувала двійню.

Тростянецький районний суд визнав Смірнова та Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК). Обох російських військових засуджено до 11 років позбавлення волі.

Суд також ухвалив рішення про стягнення з РФ збитків, до яких призвели антигуманні дії її військових.

Місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження.

Нагадаємо, жителя Вінницької області, який передавав важливі дані про ЗСУ представнику ГРУ РФ, засудили до 15 років тюрми за держзраду.

Окрім того, мешканець Донецької області отримав 12 років тюрми за співпрацю з Генштабом Росії.

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ДБРСудВійна Росії проти УкраїниСумська область