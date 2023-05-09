Обстріляли лікарню в Тростянці: російських танкістів засудили до 11 років тюрми

ДБР встановило, що під час тимчасової окупації частини Сумської області, 18 березня 2022 року, росіяни з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

Наказ обстріляти лікарню віддав молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку.

Повідомляється, що молодший сержант, під’їхавши до лікарні, віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом. Під атакою опинилися медичні працівники і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент обстрілу лікарні одна з породіль народжувала двійню.

Тростянецький районний суд визнав Смірнова та Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК). Обох російських військових засуджено до 11 років позбавлення волі.

Суд також ухвалив рішення про стягнення з РФ збитків, до яких призвели антигуманні дії її військових.

Місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження.