Обстрілів Чернігівщини буде ще більше: в поліції дали невтішний прогноз
З початку серпня росіяни обстріляли Чернігівську область 84 рази. Поліція прогнозує збільшення атак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимира Тимошка в ефірі "Суспільне Студія".
Росія збільшить обстріли Чернігівщини
Тимошко зауважив, що окупанти масштабують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області, і надалі вони лише зростатимуть.
Цілі Росії:
- місця логістичних центрів,
- АЗС,
- складські приміщення, в яких зберігаються продукти та інші речі.
"Вони намагаються створити, скажімо так, короткострокові блекаути в транспортній сфері, в постачанні продуктів, у харчуванні", - каже Тимошко.
Інтенсивність обстрілів буде нарощуватися, безпекова ситуація погіршується.
"Ми маємо поранених, зокрема десятьох цивільних, з них одна дитина (з 1 до 13 серпня - ред.)", - уточнив Тимошко.
Заклик поліції
Очільник Нацполіції області закликав жителів Чернігівщини:
- звертати увагу на сигнали повітряної тривоги,
- не нехтувати ними,
- намагатися уникати перебування в таких місцях.
Під час повітряної тривоги жителям Чернігівської області не рекомендують перебувати:
- у супермаркетах,
- на заправках,
- в складських приміщеннях.
Атаки "Бандеролями"
Загарбники почали атакувати Чернігівську область "Бандеролями" з 1 серпня 2026 року. Зокрема, влучання були у Прилуках та Чернігові, каже Володимир Тимошко.
"Є факти, коли ми не бачимо виходу цієї ракети, а бачимо вже її безпосередньо в момент нанесення удару, в останній період. Це, звісно, створює труднощі і для населення, і для нас", - повідомив він.
Зі слів правоохоронця, "Бандероль" пролітає майже безшумно порівняно з іншими видами озброєння.
Евакуація з Чернігівщини
З 1 липня на Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію. Проте жителі 12 прикордонних сіл (майже 30% від загальної кількості) написали понад 400 відмов.
"Якщо людина пише відмову, це не означає, що якщо вона набере 102 і попросить її евакуювати завтра чи післязавтра, ми цього не будемо робити", - каже поліцейський.
Зі слів Володимира Тимошка, якщо один із батьків написав відмову від евакуації дитини, у разі загрози життю її можуть вилучити примусово. Поки що цього на Чернігівщині не роблять, хоча все може змінитися при погіршенні безпекової ситуації.
Раніше РБК-Україна писало, що Чернігівська область вже готується до майбутнього опалювального сезону. Водночас жителям потрібно бути готовими до найскладнішого розвитку подій через постійні російські обстріли.
Крім того, окупанти почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами. 3 серпня по області прилетіло багато "Бандеролей" - гібриду крилатої ракети і дрона.
Також у грудні 2025 року Чернігівська область майже повністю залишилась без світла через системну аварію.