Обстрілів Чернігівщини буде ще більше: в поліції дали невтішний прогноз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимира Тимошка в ефірі "Суспільне Студія".

Росія збільшить обстріли Чернігівщини

Тимошко зауважив, що окупанти масштабують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області, і надалі вони лише зростатимуть.

Цілі Росії:

місця логістичних центрів,

АЗС,

складські приміщення, в яких зберігаються продукти та інші речі.

"Вони намагаються створити, скажімо так, короткострокові блекаути в транспортній сфері, в постачанні продуктів, у харчуванні", - каже Тимошко.

Інтенсивність обстрілів буде нарощуватися, безпекова ситуація погіршується.

"Ми маємо поранених, зокрема десятьох цивільних, з них одна дитина (з 1 до 13 серпня - ред.)", - уточнив Тимошко.

Заклик поліції

Очільник Нацполіції області закликав жителів Чернігівщини:

звертати увагу на сигнали повітряної тривоги,

не нехтувати ними,

намагатися уникати перебування в таких місцях.

Під час повітряної тривоги жителям Чернігівської області не рекомендують перебувати:

у супермаркетах,

на заправках,

в складських приміщеннях.

Атаки "Бандеролями"

Загарбники почали атакувати Чернігівську область "Бандеролями" з 1 серпня 2026 року. Зокрема, влучання були у Прилуках та Чернігові, каже Володимир Тимошко.

"Є факти, коли ми не бачимо виходу цієї ракети, а бачимо вже її безпосередньо в момент нанесення удару, в останній період. Це, звісно, створює труднощі і для населення, і для нас", - повідомив він.

Зі слів правоохоронця, "Бандероль" пролітає майже безшумно порівняно з іншими видами озброєння.

Евакуація з Чернігівщини

З 1 липня на Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію. Проте жителі 12 прикордонних сіл (майже 30% від загальної кількості) написали понад 400 відмов.

"Якщо людина пише відмову, це не означає, що якщо вона набере 102 і попросить її евакуювати завтра чи післязавтра, ми цього не будемо робити", - каже поліцейський.

Зі слів Володимира Тимошка, якщо один із батьків написав відмову від евакуації дитини, у разі загрози життю її можуть вилучити примусово. Поки що цього на Чернігівщині не роблять, хоча все може змінитися при погіршенні безпекової ситуації.