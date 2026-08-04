ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ масовано б'є по Чернігівщині реактивними дронами, які важко збивати, - ОВА

12:54 04.08.2026 Вт
2 хв
Минулого місяця росіяни випустили по області понад 1000 безпілотників
aimg Валерій Ульяненко
РФ масовано б'є по Чернігівщині реактивними дронами, які важко збивати, - ОВА Фото: дрон "Оріон", що є носієм "Бандеролей" (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами. Зокрема, в понеділок, 3 серпня, по області прилетіло багато "Бандеролей" - гібриду крилатої ракети і дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслава Чауса.

Він зазначив, що швидкість польоту "Бандеролей" сягає 650 км/год, тому їх важко збивати. Чаус також анонсував посилення українських захисників, які захищають небо.

"У минулому місяці - липні - ефективність ППО на Чернігівщині склала близько 70%. Оборонцям вдалося збити в нашому небі 865 ударних БпЛА. Ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені РЕБами. Велика вдячність захисникам - гідно відпрацювали по ворожих цілях", - наголосив голова ОВА.

Удари по Чернігівщині 3 серпня

Чаус розповів, що протягом минулої доби росіяни масовано атакували область дронами - серед них були реактивні безпілотники і "Бандеролі". Під ударом опинились бізнес, логістичні компанії і критична інфраструктура Чернігова, Прилук, Новгород-Сіверського.

"Чернігів. Були влучання й падіння уламків російських дронів на території підприємств. Горів цех і склад. Пошкоджені автівки. Також уламки дрона впали на території логістичної компанії. А ще - біля модульного містечка у прилеглій Киселівській громаді", - розповів посадовець.

Крім того, у Киїнській громаді ворог вдарив по території агропідприємства. Унаслідок цих атак четверо людей постраждали - три чоловіки й жінка.

Наслідки ударів по Прилуках і Новгород-Сіверському

У Прилуках відбулися влучання у складські приміщення зі сільгосптехнікою і по логістичній компанії. Внаслідок обстрілів було знищено близько десяти авто і стільки ж вантажних причепів, є пошкоджений транспорт. Також був удар по ще одному підприємству в місті.

"Новгород-Сіверський. Протягом доби були влучання по логістичних компаніях й зв'язку. Пошкоджені адмінприміщення й автівки. Російські дрони атакували й села Новгород-Сіверської громади. Там пошкоджені приватні будинки й автівка. Постраждав цивільний чоловік", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, РФ шукає можливості запускати дрон-ракети "Бандероль" з наземних платформ, щоб приховати підготовку до атак і зробити їх неочікуваними для України. Водночас це значно скоротить відстань застосування цієї зброї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Чернігівська область Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України