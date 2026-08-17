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Обстріли українських портів на Дунаї сягнули піку, - Міноборони Румунії

12:55 17.08.2026 Пн
2 хв
Росія використовує дедалі більше дронів під час нових атак
aimg Юлія Капітонова
Обстріли українських портів на Дунаї сягнули піку, - Міноборони Румунії Фото: Порти України на Дунаї дедалі частіше потрапляють під удари РФ (Getty Images)
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Все частіші випадки появи російських дронів у Румунії є прямим наслідком посилення російських ударів по українських портах на Дунаї.

З такою заявою виступив в.о. міністра оборони Румунії Раду Міруце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"Нещодавно обстріли українських портів на Дунаї сягнули піку. На радарах Міноборони поруч із румунським повітряним простором, але все ще в Україні, ми фіксували понад 100 дронів (...) які атакували українські порти на Дунаї сім разів за останні дні", - наголосив Міруце.

Він підтвердив журналістам, що українська ППО змогла успішно знешкодити більшість ворожих дронів.

Попри це, їхні уламки ще деякий час можуть потрапляти на берег Дунаю та Чорного моря на території Румунії.

На тлі останніх подій Міруце нагадав, як важливо не вірити всьому, що говорить проросійська пропаганда. За його словами, людей намагаються переконати, що "війни немає".

Однак дії РФ вкотре підтверджують той факт, що війна не просто "абсолютно реальна", а й має наслідки для Румунії.

В. о. міністра оборони також підтвердив, що після отримання замовленого озброєння в межах європейської програми SAFE Румунія зможе краще виявляти ворожі дрони на малих висотах.

Це дасть можливість рідше піднімати в повітря авіацію та використовувати дорогі ракети винищувачів.

До речі, 16 серпня стало відомо, що що Румунія збила російський безпілотник над своєю територією.

Трохи пізніше в НАТО вперше розкрили ймовірне походження збитого над Румунією дрона.

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Румунія порт Дунай Війна Росії проти України Атака дронів
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