Обстріли по Україні, що почастішали, не можна назвати "помстою за Курськ", - експерти

"Було б дуже просто вважати, що вони таким чином мстять нам за Курськ. Мстити під час війни, коли ти плануєш свої дії, важко. Весняно-літню кампанію в Донецькій області вони готували пів року, починаючи з кінця року до травня цього року. Для того, щоб підготувати якусь відповідь як помсту, треба тоді ті операції, які планувалися, міняти або перепланувати. На війні армія так зазвичай не робить", - зазначив військовий експерт Олексій Гетьман.

Під час масованих обстрілів росіяни використовують ракети різних типів, у тому ж числі й нові (2023-2024 роки). Враховуючи рік "випуску" й те, що їхнє виготовлення потребує часу, ракети у витрату йдуть буквально з конвеєра.

Дрони ж, своєю чергою, виробляються постійно та у великій кількості, у зв'язку з чим Росія може собі дозволити пускати їх проти України щодня.

"Росіяни почали проти нас агресію в лютому 2022 року не тому що намагалися нам за щось помститися. У Путіна (Володимир Путін, диктатор, - ред.) була абсолютно очевидна мета - знищити Україну як державу і як складову світу. І ті ракети й атаки дронами, які сьогодні тривають, спрямовані на реалізацію цієї місії", - заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Водночас не можна відкидати ідею про те, що в Росії намагаються в такий спосіб залякати українців та змусити поставити під сумнів необхідність Курської операції. Російські пропагандисти практично одразу почали виправдовувати тероризм їхньої армії помстою за Курську операцію. Цей наратив зрештою швидко набув популярності.

Бої у Курській області

Вже більше місяця у Курській області триває операція Сил оборони. Станом на 27 серпня було відомо, що під контролем наших воїнів перебувають 1300 квадратних кілометрів й близько 100 населених пунктів. Зокрема на території регіону було створено військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

За даними джерел РБК-Україна, Путін нібито доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

Як відзначив вчора, 12 вересня, президент Володимир Зеленський, тим часом Росія почала контрнаступ у Курській області, втім, усе йде за планом України.