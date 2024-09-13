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Участившиеся обстрелы по Украине нельзя назвать "местью за Курск", - эксперты

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России к массированным обстрелам готовятся заранее, поскольку это требует накопления запасов и планирования целей. Мнение о том, что враг усилил обстрелы из-за операции Сил обороны в Курской области - ошибочно.

"Было бы очень просто считать, что они таким образом мстят нам за Курск. Мстить во время войны, когда ты планируешь свои действия, трудно. Весенне-летнюю кампанию в Донецкой области они готовили полгода, начиная с конца года до мая этого года. Для того, чтобы подготовить какой-то ответ как месть, надо тогда те операции, которые планировались, менять или перепланировать. На войне армия так обычно не делает", - отметил военный эксперт Алексей Гетьман. 

Во время массированных обстрелов россияне используют ракеты разных типов, в том числе и новые (2023-2024 года). Учитывая год "выпуска" и то, что их изготовление требует времени, ракеты в расход идут буквально с конвейера.  

Дроны же, в свою очередь, производятся постоянно и в большом количестве, в связи с чем Россия может себе позволить пускать их против Украины ежедневно. 

"Россияне начали против нас агрессию в феврале 2022 года не потому что пытались нам за что-то отомстить. У Путина (Владимир Путин, диктатор, - ред.) была совершенно очевидная цель - уничтожить Украину как государство и как составляющую мира. И те ракеты и атаки дронами, которые сегодня продолжаются, направлены на реализацию этой миссии", - заявил военный эксперт Владислав Селезнев. 

В то же время нельзя отбрасывать идею о том, что в России пытаются таким образом запугать украинцев и заставить поставить под сомнение необходимость Курской операции. Российские пропагандисты практически сразу начали оправдывать терроризм их армии местью за Курскую операцию. Этот нарратив в конце концов быстро приобрел популярность. 

Бои в Курской области

Уже больше месяца в Курской области продолжается операция Сил обороны. По состоянию на 27 августа было известно, что под контролем наших воинов находятся 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов. В частности, на территории региона была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

По данным источников РБК-Украина, Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.

Как отметил вчера, 12 сентября, президент Владимир Зеленский, в это время Россия начала контрнаступление в Курской области, впрочем, все идет по плану Украины.

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