Участившиеся обстрелы по Украине нельзя назвать "местью за Курск", - эксперты

В России к массированным обстрелам готовятся заранее, поскольку это требует накопления запасов и планирования целей. Мнение о том, что враг усилил обстрелы из-за операции Сил обороны в Курской области - ошибочно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Месть за Курск или атака на энергетику? Почему Россия усилила обстрелы украинских городов".
"Было бы очень просто считать, что они таким образом мстят нам за Курск. Мстить во время войны, когда ты планируешь свои действия, трудно. Весенне-летнюю кампанию в Донецкой области они готовили полгода, начиная с конца года до мая этого года. Для того, чтобы подготовить какой-то ответ как месть, надо тогда те операции, которые планировались, менять или перепланировать. На войне армия так обычно не делает", - отметил военный эксперт Алексей Гетьман.
Во время массированных обстрелов россияне используют ракеты разных типов, в том числе и новые (2023-2024 года). Учитывая год "выпуска" и то, что их изготовление требует времени, ракеты в расход идут буквально с конвейера.
Дроны же, в свою очередь, производятся постоянно и в большом количестве, в связи с чем Россия может себе позволить пускать их против Украины ежедневно.
"Россияне начали против нас агрессию в феврале 2022 года не потому что пытались нам за что-то отомстить. У Путина (Владимир Путин, диктатор, - ред.) была совершенно очевидная цель - уничтожить Украину как государство и как составляющую мира. И те ракеты и атаки дронами, которые сегодня продолжаются, направлены на реализацию этой миссии", - заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
В то же время нельзя отбрасывать идею о том, что в России пытаются таким образом запугать украинцев и заставить поставить под сомнение необходимость Курской операции. Российские пропагандисты практически сразу начали оправдывать терроризм их армии местью за Курскую операцию. Этот нарратив в конце концов быстро приобрел популярность.
Уже больше месяца в Курской области продолжается операция Сил обороны. По состоянию на 27 августа было известно, что под контролем наших воинов находятся 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов. В частности, на территории региона была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
По данным источников РБК-Украина, Путин якобы поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.
Как отметил вчера, 12 сентября, президент Владимир Зеленский, в это время Россия начала контрнаступление в Курской области, впрочем, все идет по плану Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.