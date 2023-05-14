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Обстріли Сумської області: пошкоджено лінії електропередач та будівлю ЦНАПу

Фото: окупанти обстріляли Сумську область, пошкодивши лінії електропередач та будівлю ЦНАПу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом доби російські окупанти здійснили обстріли двох громад Сумської області. Зокрема, ворог бив з міномета та зі ствольної артилерії, пошкодивши лінії електропередач та будівлю ЦНАПу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Хотінська громада

Вночі був мінометний обстріл, пролунали три вибухи.

"Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб", - йдеться в повідомленні..

Зноб-Новгородська громада

Окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії, пролунали два вибухи.

"В смт Зноб-Новгородське обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг. Без людських втрат", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, у суботу, 13 травня, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Сумську область. Зокрема, росіяни здійснили шість обстрілів регіону.

Днем раніше військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

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Сумська область