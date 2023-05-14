Обстріли Сумської області: пошкоджено лінії електропередач та будівлю ЦНАПу

Протягом доби російські окупанти здійснили обстріли двох громад Сумської області. Зокрема, ворог бив з міномета та зі ствольної артилерії, пошкодивши лінії електропередач та будівлю ЦНАПу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Хотінська громада
Вночі був мінометний обстріл, пролунали три вибухи.
"Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб", - йдеться в повідомленні..
Зноб-Новгородська громада
Окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії, пролунали два вибухи.
"В смт Зноб-Новгородське обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг. Без людських втрат", - додали в адміністрації.
Як повідомлялося, у суботу, 13 травня, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Сумську область. Зокрема, росіяни здійснили шість обстрілів регіону.
Днем раніше військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.
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