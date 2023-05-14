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Обстрелы Сумской области: повреждены линии электропередач и здание ЦНАПа

Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область, повредив линии электропередач и здание ЦНАПа (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В течение суток российские оккупанты осуществили обстрелы двух общин Сумской области. В частности, враг бил из миномета и из ствольной артиллерии, повредив линии электропередач и здание ЦНАПа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Хотинская община

Ночью был минометный обстрел, раздались три взрыва.

"Повреждена линия электропередач. Без пострадавших лиц", - говорится в сообщении.

Зноб-Новгородская община

Оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии, раздались два взрыва.

"В пгт Зноб-Новгородское обстрелом повреждено здание Центра предоставления админуслуг. Без человеческих потерь", - добавили в администрации.

Как сообщалось, в субботу, 13 мая, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. В частности, россияне совершили шесть обстрелов региона.

Днем ранее военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

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Сумская область