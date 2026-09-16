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Обстріли складів провокують ажіотаж у магазинах: як це може вплинути на вартість продуктів

08:07 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Чи підскочать ціни на продукти через ажіотаж (фото: Getty Images)

Через російські обстріли логістичних складів у Києві періодично виникають перебої з постачанням окремих продуктів. Це може тимчасово підвищувати попит і ціни в магазинах, однак не свідчить про дефіцит на рівні країни.

Чи впливає ажіотаж на продукти на їхню вартість

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що ажіотаж виникає тоді, коли покупці одночасно починають активно купувати певний товар, а торгівля не встигає швидко наростити його поставки.

"Якщо споживачі одночасно починають купувати значно більше певного товару, торгівля не завжди може так само швидко збільшити його поставки. Особливо це помітно, коли виникають перебої з постачанням", - пояснив Гопка.

Водночас експерт наголосив, що робити висновки про загальний дефіцит лише за ситуацією в окремих магазинах не варто. Для оцінки ринку важливішими є обсяги виробництва, наявні запаси та можливості постачання.

Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця року (скриншот)

В УКАБ зазначають, що ажіотаж може лише тимчасово підштовхнути ціни вгору. Якщо товару на ринку достатньо, після нормалізації поставок цей ефект поступово зникає і не формує довгострокового тренду.

Читайте також про те, що за словами Максима Гопка, новий урожай соняшнику має створити передумови для стабілізації цін на олію. Однак до значного здешевлення продукції це навчад чи призведе.

Раніше ми писали про те, що на ринку спостерігають сезонне здешевшання вітчизняних овочів - це результат надходження нового врожаю. Втім, коли плоди закладатимуть на зберігання, ціни можуть зрости.

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