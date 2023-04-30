Обстрелы Херсонской области: РФ за сутки выпустила почти 150 снарядов, есть погибший

Фото: РФ за сутки выпустила почти 150 снарядов по Херсонской области, есть погибший и раненый (иллюстрация/GettyImages)

За прошедшие сутки россияне 27 раз обстреляли Херсон и область, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал он. По его данным, из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.