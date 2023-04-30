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Обстрелы Херсонской области: РФ за сутки выпустила почти 150 снарядов, есть погибший

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Херсон, Воскресенье 30 апреля 2023 08:58
Обстрелы Херсонской области: РФ за сутки выпустила почти 150 снарядов, есть погибший Фото: РФ за сутки выпустила почти 150 снарядов по Херсонской области, есть погибший и раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки россияне 27 раз обстреляли Херсон и область, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал он.

По его данным, из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Напомним, что вечером пятницы, 28 апреля, россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, три получили ранения.

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