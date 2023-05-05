Обстріли Херсона: патрульні показали, як надають допомогу у перші хвилини після атаки

"Це реальні кадри життя херсонців та служби херсонських патрульних. Ми - перші на викликах, так само, перші на місцях обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Білошицький пише, що служба у прифронтових містах це завжди за крок від смерті. Вибухи, крики людей, кров, паніка, завали. Патрульні заспокоюють людей та надають домедичну допомогу, а далі передають медикам.

"Країна-терорист продовжує вбивати та калічити. Дякую патрульним за службу", - додав Білошицький.