Обстрелы Херсона: патрульные показали, как оказывают помощь в первые минуты после атаки

"Это реальные кадры жизни херсонцев и службы херсонских патрульных. Мы первые на вызовах, так же первые на местах обстрелов", - говорится в сообщении.

Белошицкий пишет, что служба в прифронтовых городах это всегда в шаге от смерти. Взрывы, крики людей, кровь, паника, завалы. Патрульные успокаивают людей и оказывают медицинскую помощь, а затем передают медикам.

"Страна-террорист продолжает убивать и калечить. Спасибо патрульным за службу", - добавил Белошицкий.