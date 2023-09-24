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Обстріли Херсона: кількість постраждалих зросла до шести

Херсон, Неділя 24 вересня 2023 19:04
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Обстріли Херсона: кількість постраждалих зросла до шести Фото: росіяни цілий день обстріляюють Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом дня російські військові декілька разів скинули на Херсон керовані авіабомби. В місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, крім того, поранено вже шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень", повідомив начальник Херсонської МВА.

За його даними, місцеві жителі Херсона отримали поранення різного ступеня важкості.

"Всім постраждалим надана медична допомога.Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше", - зауважив Мрочко.

Ранковий обстріл

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Херсон.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

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