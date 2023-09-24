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Обстрелы Херсона: количество пострадавших возросло до шести

Херсон, Воскресенье 24 сентября 2023 19:04
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Обстрелы Херсона: количество пострадавших возросло до шести Фото: россияне целый день обстреливают Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня российские военные несколько раз сбросили на Херсон управляемые авиабомбы. В городе зафиксировано повреждение инфраструктуры, кроме того, ранены уже шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"На этот час известно уже о 6 пострадавших гражданских лиц в результате вражеских обстрелов Херсона сегодня днем", сообщил начальник Херсонской ГВА.

По его данным, местные жители Херсона получили ранения различной степени тяжести.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее", - отметил Мрочко.

Утренний обстрел

Напомним, сегодня, 24 сентября, российские оккупанты совершили очередную атаку на Херсон.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и Херсону. Для обстрелов используются тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. В общей сложности было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по гражданским скоплениям.

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