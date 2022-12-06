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Обстріли Харкова і області за добу: названо "гарячі" точки, є жертва

Фото: через обстріл Харківської області загинув чоловік (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Зокрема під обстрілами постійно перебувають Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-літній чоловік", - розповів він.

За словами очільника регіону, є пошкодження приватних домівок, господарчих споруд, складських приміщень.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на 5 грудня обстріляли ракетами місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару загинула жінка.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цих атак постраждав чоловік у Вовчанську.

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