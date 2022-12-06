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Обстрелы Харькова и области за сутки: названы "горячие" точки, есть жертва

Фото: из-за обстрелов Харьковской области погиб мужчина (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В частности, под обстрелами постоянно находятся Чугуевский, Харьковский и Купянский районы, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в с. Обуховка, что в Купянском районе, погиб 68-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы региона, есть повреждения частных домов, хозяйственных построек, складских помещений.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 5 декабря обстреляли ракетами город Купянск Харьковской области. В результате удара погибла женщина.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате этих атак пострадал мужчина в Волчанске.

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