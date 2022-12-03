Російські військові обстріляли Вовчанськ: поранення отримав чоловік
Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цих атак постраждав чоловік у Вовчанську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
"У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", - додав очільник області.
Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські окупанти з артилерії атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цієї атаки поранення отримав один чоловік.
Також у понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.
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