Російські військові обстріляли Вовчанськ: поранення отримав чоловік

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цих атак постраждав чоловік у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", - додав очільник області.

Синєгубов повідомляє, що чоловік госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.

"У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські окупанти з артилерії атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цієї атаки поранення отримав один чоловік.

Також у понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.

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