ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські військові обстріляли Вовчанськ: поранення отримав чоловік

Новость на русском →
Вовчанськ, Субота 03 грудня 2022 15:21
Російські військові обстріляли Вовчанськ: поранення отримав чоловік Фото: Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цих атак постраждав чоловік у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов повідомляє, що чоловік госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.

"У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", - додав очільник області.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські окупанти з артилерії атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цієї атаки поранення отримав один чоловік.

Також у понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок обстрілу окупантів поранено дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна в Україні
NEWS
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії