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Обстріли Харківської області: згоріла лікарня, пошкоджено дві багатоповерхівки

Фото: окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 6 лютого, російські окупанти обстрілювали прикордонні території Харківської області. Зокрема, у Вовчанську через обстріл загорілася міська лікарня, а в Куп'янському районі пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 м кв. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль, пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп.

"У Куп’янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки, приватний будинок і господарчі споруди", - додав Синєгубов, уточнивши, що на щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялось, 6 лютого, увечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки у місцевій поліклініці почалася пожежа.

Крім того, за добу, 6 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області. У Миколаєві без обстрілів.

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