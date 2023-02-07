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Обстрелы Харьковской области: сгорела больница, повреждены две многоэтажки

Фото: оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреливали приграничные территории Харьковской области. В частности, в Волчанске из-за обстрелов загорелась городская больница, а в Купянском районе повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 м кв. Из бомбоубежища больницы эвакуированы 8 человек", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела города сгорел автомобиль, поврежден частный дом и трансформаторный столб.

"В Купянском районе из-за обстрелов повреждены две жилые пятиэтажки, частный дом и хозяйственные постройки", - добавил Синегубов, уточнив, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.

Кроме того, за сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области. В Николаеве без обстрелов.

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