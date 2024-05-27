UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли "Епіцентра" та центра Харкова 25 травня: став відомий стан постраждалих

Фото: в ОВА розповіли про стан постраждалих після ударів по Харкову 25 травня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Після двох масованих ударів по Харкову 25 травня - по гіпермаркету "Епіцентр", а згодом по центру міста - 21 особа залишається в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років - стан середньої важкості з позитивною динамікою", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

"Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Обстріли Харкова

25 травня російські війська вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На той момент там знаходилися люди, персонал. Через деякий час був ще один удар РФ - по центру міста.

За даними на ранок неділі, 26 травня, повідомлялось, що в "Епіцентрі" загинули 12 людей, ще більше 40 було поранено. Крім того, кількість поранених унаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб.

Протягом дня кількість жертв після удару по гіпермаркету зростала. Наразі після атаки на "Епіцентр" відомо про 16 загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні