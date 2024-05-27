Обстрелы "Эпицентра" и центра Харькова 25 мая: стало известно состояние пострадавших

"В целом на данный момент в больницах находится 21 человек. Среди них один ребенок 13 лет - состояние средней тяжести с положительной динамикой", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил Синегубов.

Обстрелы Харькова

25 мая российские войска ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В тот момент там находились люди, персонал. Через некоторое время последовал еще один удар РФ - по центру города.

По данным на утро воскресенья, 26 мая, сообщалось, что в "Эпицентре" погибли 12 людей, еще больше 40 были ранены. Кроме того, количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова увеличилось до 25 человек.

В течение дня количество жертв после удара по гипермаркету росло. На данный момент после атаки на "Эпицентр" известно о 16 погибших.