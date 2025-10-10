ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 17:19
UA EN RU
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін навмисно завдав масованого удару по українській енергетиці в третю річницю з моменту початку подібних атак. Це був "тупий сигнал" усьому світу від Кремля.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

Тихий розповів, що зараз Україна працює над тим, щоб задіяти всі механізми в рамках міжнародних організацій і всіляких інтеграційних об'єднань для адекватної реакції на російський терор.

"Міністр (очільник МЗС Андрій Сибіга - ред.) зранку наголосив, що, на нашу думку, Путін свідомо зробив це 10 жовтня, у третю річницю першого масованого удару по українській енергетиці. Це простий, тупий сигнал Росії світові, що політика агресії і терору триває, і Росія за ці три роки не змінила свій курс на агресію, терор і ультиматуми", - додав речник МЗС.

Він звернув увагу, що на цьому тлі Москва продовжує відкидати будь-яку дипломатію і мирні зусилля.

"Можна сказати, що росіяни гірші за ХАМАС... Тому що навіть ХАМАС, ми бачимо, іде на припинення вогню й усе-таки робить кроки до миру... І в цей час у Європі ми бачимо, як Москва, навпаки, поглиблює терор і продовжує абсолютно безглузду війну, яку вона почала, яку вона не може виграти й ніколи не зможе виграти", - уточнив Тихий.

Обстріл у ніч на 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Ворог застосовував ракети, зокрема балістичні, а також ударні дрони.

Примітно, що перший масований удар по енергооб'єктах України стався рівно три роки тому - 10 жовтня 2022 року.

Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін МЗС України Російська Федерація Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить