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Обстріли Дружківки та Краматорська: є поранені, фото

Фото: російські окупанти обстріляли Краматорськ та Дружківку Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Краматорськ та Дружківку Донецької області. Дві людини поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Трьох ударів зазнала віддалена від фронту Дружківка: зруйновано Льодову арену, пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди. Одна людина поранена", - йдеться в повідомленні.

Ще одна людина поранена у Краматорську - снаряд влучив у подвір'я приватного будинку.

За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів - без жертв.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку численні обстріли відбулися у Сіверську, також 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади - без постраждалих.

Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.

При цьому французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

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КраматорськДружковка