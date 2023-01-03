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Журналісти Франції потрапили під обстріл у Краматорську під час прямого ефіру

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Краматорськ, Вівторок 03 січня 2023 11:06
Журналісти Франції потрапили під обстріл у Краматорську під час прямого ефіру Фото: журналісти Франції потрапили під обстріл у Краматорську (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Так, журналісти Поль Гаснє, Елоїза Грегуар та Тео Палфре опинилися у Краматорську (Донецька область). Незадовго до виходу в ефір вони були приголомшені обстрілом за кілька десятків метрів від того місця, де знаходилися.

Своєю чергою окупанти замість Краматорська "побачили" там Дружківку (Донецька область). Вони заявили, що нібито ракетними ударами накрили льодову арену і готельний комплекс, а у готелі жили іноземці.

Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.

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