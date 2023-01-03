Журналісти Франції потрапили під обстріл у Краматорську під час прямого ефіру
Французькі журналісти стали свідками ракетного удару по Краматорську. Обстріл стався у прямому ефірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.
Так, журналісти Поль Гаснє, Елоїза Грегуар та Тео Палфре опинилися у Краматорську (Донецька область). Незадовго до виходу в ефір вони були приголомшені обстрілом за кілька десятків метрів від того місця, де знаходилися.
A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023
Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge
Своєю чергою окупанти замість Краматорська "побачили" там Дружківку (Донецька область). Вони заявили, що нібито ракетними ударами накрили льодову арену і готельний комплекс, а у готелі жили іноземці.
Як повідомлялось, російські окупанти ввечері 2 січня атакували Краматорськ (Донецька область). Громадян закликали перебувати у сховищах.
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