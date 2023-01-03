Обстрелы Дружковки и Краматорска: есть раненые, фото

"Трех ударов получила удаленная от фронта Дружковка: разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен", - говорится в сообщении.

Еще один человек ранен в Краматорске - снаряд попал во двор частного дома.

На Донецком направлении поврежден дом в Островском Кураховской общины, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов - без жертв.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В общине поврежден дом в Ивановском. В Благодатном Соледарском обществе повреждены 2 дома.

На Лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также 2 дома повреждены в Торском Лиманской общине - без пострадавших.