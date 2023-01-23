Обстріли Донецької області: ворог за добу поранив чотирьох цивільних

Російські війська минулої доби в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1316 осіб, ще 2876 цивільних отримали поранення. При цьому нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За 22 січня росіяни поранили 4 мешканців Донецької області: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці", - розповів він.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області троє людей підірвалися на ворожих мінах. Двоє з них не вижили.

Також днями російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Внаслідок обстрілу є поранений.

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