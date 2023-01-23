Обстрелы Донецкой области: враг за сутки ранил четверых гражданских

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1316 человек, еще 2876 гражданских получили ранения. При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 22 января россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке", - рассказал он.

Напомним, ранее в Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах. Двое из них не выжили.

Также на днях российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.

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