Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще вісьмох цивільних

Російські війська минулої доби обстріляли ряд населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинуло 8 цивільних, ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Фото: карта обстрілів Донецької області 29 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченку. Ще 17 людей отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 909 людей, ще 2288 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.