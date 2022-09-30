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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще вісьмох цивільних

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Донецьк, П'ятниця 30 вересня 2022 09:06
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще вісьмох цивільних Фото: росіяни вбили ще вісьмох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли ряд населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинуло 8 цивільних, ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще вісьмох цивільних

Фото: карта обстрілів Донецької області 29 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченку. Ще 17 людей отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 909 людей, ще 2288 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі 30 вересня російські окупанти завдали удару по Дніпру, застосувавши ракету "Іскандер". Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ять отримали поранення.

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