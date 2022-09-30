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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще восьмерых гражданских

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Донецк, Пятница 30 сентября 2022 09:06
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще восьмерых гражданских Фото: россияне убили еще восьмерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли раяд населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли 8 гражданских, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще восьмерых гражданских

Фото: карта обстрелов Донецкой области 29 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 909 человек, еще 2288 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью 30 сентября российские оккупанты нанесли удар по Днепру, применив ракету "Искандер". В результате обстрела погиб один человек, еще пять получили ранения.

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