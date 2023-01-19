ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки ранили еще четырех гражданских

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 19 января 2023 08:43
Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки ранили еще четырех гражданских Фото: оккупанты за сутки ранили еще четырех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 января россияне ранили 4 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Чосовом Яру", - рассказал начальник военной администрации.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1309 человек, еще 2863 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Вследствие атак повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами. Также по одной из общин враг ударил ракетой С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД