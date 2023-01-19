Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки ранили еще четырех гражданских

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1309 человек, еще 2863 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 18 января россияне ранили 4 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Чосовом Яру", - рассказал начальник военной администрации.

Напомним, этой ночью 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Вследствие атак повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами. Также по одной из общин враг ударил ракетой С-300.

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